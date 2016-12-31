مصدر وشهود: حوثيون يخطفون خطيب جمعة في تعز وأحد المصلين في العاصمة صنعاء

خطف المسلحون الحوثيون في مدينة تعز (وسط اليمن) خطيب جمعة، وأحد المصلين بعد أن اعتدوا عليه في العاصمة صنعاء، أمس الجمعة، حسب ما قال مصدر وشهود عيان.

وبحسب مصدر محلي أفاد «المصدر أونلاين»، فإن الحوثيين خطفوا خطيب الجمعة في مسجد الرّكب بشارع الخمسين محمد علي، واقتادوه إلى سجن مدينة الصالح بمنطقة الحوبان شمالي المدينة.

وقال إن الحوثيين داهموا المسجد وقت خطبة الجمعة، بعد ان تحدث الخطيب المعروف بوسطيته عن ميلاد المسيح. وأضاف بأن المصلين خرجوا من المسجد، قبل أن تنتهي شعائر صلاة الجمعة، بعد خطف الحوثيون لخطيبهم.

وفي العاصمة صنعاء، هاجم خطيب الجمعة في مسجد حجر من لا يعترفون بشعار الحوثيين «الصرخة»، ووصفهم بالمنافقين، مما دفع ثلثي المصلين إلى مغادرة المسجد.

وقال شهود عيان «بعد ثواني، صرخ أحد الشباب منادياً الخطيب بصوت مسموع، أنت تخطب لمن؟، لكن الحوثيون الحاضرين في المسجد هاجموه باللكم والركل، ثم خطفوه إلى منطقة غير معروفة».

وكانت جماعة الحوثيين الطائفية قد أحكمت سيطرتها على منابر المساجد، وعيّنت خطباء من الموالين لها، وتستخدمهم في تبرير جرائم مسلحيها ضد المدنيين، وتوجيه خطابها ضمن مخطط هدفه غسيل وعي المجتمع بأفكار بعيدة عن سماحة الإسلام.

الصورة لحوثيين يقتحمون مسجد العمري في إب