السعودية تعلن مقتل أحد جنودها إثر قصف مدفعي شنه الحوثيون على منطقة جازان

أعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً لإعادة الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل جندي لها إثر قصف مدفعي شنه المسلحون الحوثيون وقوات صالح على منطقة جازان على الحدود مع اليمن.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، «بأنه عند ساعات صباح اليوم السبت، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود».

وأشار إلى ان القصف مصدره «عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة».

وأضاف المتحدث «حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود هاشم عبيد محمد البركاتي».

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت صباح اليوم غارات جوية على مواقع الحوثيين في رازح بمحافظة صعدة، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور في منطقة البقع بين الحوثيين والقوات الحكومية.