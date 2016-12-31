معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية غرب تعز ومقاتلات التحالف تستهدف مواقع في ذوباب

جددت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم السبت، غاراتها على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديرية ذوباب غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات قصفت بغارتين معسكر العمري، وغارة ثالثة على نقطة قريبة من المعسكر، بعد ساعات من غارتين استهدفتا موقع في جبل العمري.

وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى.

في المقابل، قصف الحوثيون وقوات صالح مواقع القوات الحكومية في منطقة الحريقية غرب تعز، بعد ساعات من معارك عنيفة أحبطت فيها القوات الحكومية هجوم للحوثيين.

وطبقا لمصدر ميداني، قتل 4 حوثيين وأُصيب 5 آخرين، كما أُسر سبعة آخرين، فضلاً على أن جندي في القوات الحومية قُتل، وأُصيب اثنين آخرين.

