القوات الحكومية تصد هجوماً واسعاً للحوثيين في منطقة السليم غرب محافظة شبوة

أفاد مصدر عسكري بان القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تصدت فجر اليوم الأحد، لهجوم واسع شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح، في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً مكثفاً وحاولوا التقدم في منطقة السليم والعلم والعكدة، وهذه المواقع كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها أواخر الأسبوع الماضي.

وجاء هجوم الحوثيين من أجل تخفيف الضغط وفك الحصار على مواقع الجماعة المسلحة في منطقة الصفراء، الذي تفرضه القوات الحكومية.

لكن تلك المحاولة فشلت، وتصدت القوات الحكومية للهجوم في معارك عنيفة استمرت لساعات.

يشار إلى أن القوات الحكومية والمقاومة، قطعت خط الإمداد على مجاميع كبيرة من الحوثيين في منطقة الصفراء، بعد أن سيطرت على مواقع السليم والعلم.