تقرير حقوقي يقول إن الحوثيين ارتكبوا 85 انتهاكاَ ضد المدنيين في ديسمبر الماضي

قال تقرير حقوقي لمنظمة غير حكومية اليوم الأحد، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح ارتكبوا 85 انتهاكاً ضد المدنيين في محافظة إب (وسط اليمن)، في ديسمبر الفائت.

وأوضح التقرير الذي أصدرته منظمة رصد للحقوق والحريات، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين القتل والشروع بالقتل ونهب الأراضي والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر إن من بين تلك الجرائم 11 جريمة قتل، بينها حالتي إعدام ميداني وحالة وفاة تحت التعذيب وحالتي اغتيال. وأضاف بأن الحوثيين خطفوا 47 شخصاً وعذبوهم، حتى أن أحد المختطفين فقد عقله بسبب عمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها.

وأشار التقرير إلى توثيق 9 عمليات اقتحام ونهب لمنازل مدنيين ومؤسسات الدولة، و3 حالات سطو مسلح على أراضي.