التحالف يقصف بخمس غارات مواقع الحوثيين في جبل ناصة شمال محافظة الضالع

قال مصدر محلي في مديرية مريس شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن) اليوم الأحد، إن مقاتلات التحالف العربي شنت 5 غارات على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في جبل ناصة شمال المنطقة.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن الضربات الجوية استهدفت مواقع للحوثيين وآليات مسلحة، وإن القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، لكن المصدر لم يورد حصيلة محددة.

وأشار إلى أن ذلك جاء بعد ساعات من قصف بالصواريخ شنه المسلحون الحوثيون الذين يتمركزون في الجبل، استهدف مواقع القوات الحكومية والمقاومة بالإضافة إلى قرى المنطقة.

وأضاف «خلال العام الماضي أطلق الحوثيون من الجبل اكثر من 15 صاروخاً بالستياً باتجاه مواقع القوات الحكومية في محافظات مختلفة ».

وسبق أن شنت المقاتلات الحربية غارات جوية على مواقع الحوثيين في الجبل، خلال المعارك التي شهدتها المنطقة الشهرين الماضيين.

