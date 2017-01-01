القوات الحكومية تفتح جبهة جديدة في البقع بصعدة وتسيطر على مواقع للحوثيين

أعلنت القوات الحكومية عن فتح جبهة جديدة في مديرية البقع شمال محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، وسيطرتها على عدد من المواقع، اليوم الاحد.



ونقل المركز الإعلامي للقوات الحكومية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة قوله، إن «قوات الجيش فتحت جبهة جديدة في مديرية البقع بصعدة».



وقال المسؤول العسكري إن معارك عنيفة دارت بين قواته من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى في المنطقة، سقط فيها قتلى وجرحى من مسلحي الجماعة.



وأضاف «قوات الجيش تمكنت صباح اليوم من دحر ميلشيات الانقلاب وتحرير جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله في جبهة البقع، واستعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخائر».

وتأتي عمليات اليوم بعد يوم من تحرير القوات الحكومية لمقر قيادة اللواء 101 مشاة.