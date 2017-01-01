الحوثيون يقصفون بالمدفعية والصواريخ قرى المدنيين ومواقع القوات الحكومية في كرش

شن المسلحون الحوثيون وقوات صالح اليوم الأحد، قصف بالمدافع الثقيلة وصواريخ غراد قرى المدنيين ومواقع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، بمنطقة كرش شمال محافظة لحج (جنوب اليمن).



وقال الناطق باسم جبهة كرش قائد نصر لـ«المصدر أونلاين»، إن القصف استهدف مواقع التبة الحمراء وجبل باصهيب، ومناطق متفرقة في قداش وغرابة، وإن القصف كان مصدره مواقع الحوثيين في مناطق السحي والراهدة والشريجة.

وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



في السياق، قصف الحوثيون في جبال الأحكوم نقيل هيجة العبد ومواقع القوات الحكومية في مديرية المقاطرة، وتسببوا بإيقاف حركة السير لمدة ساعتين.