مصدر: مقتل جنديين بانفجار لغم أرضي بمديرية مكيراس جنوب محافظة البيضاء

لقي جنديين مصرعهما بانفجار لغم أرضي اليوم الأحد، بمنطقة المأذن بمديرية مكيراس جنوب محافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قال مصدر عسكري.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الجنديين اللذين ينتميان إلى معسكر الحازمية بمنطقة الصومعة شرق المحافظة، كانا يمران بملابس مدنية في الطريق الرابط بين مكيراس والصومعة، قبل ان ينفجر بهما اللغم الأرضي.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين وقوات صالح الذين يسيطرون على المنطقة، زرعوا عشرات الألغام في مديريات مكيراس والصومعة والزاهر وذي ناعم وقيفة.

والجنديان هما إبراهيم صالح الوهاشي وعمر سالم الفروي.