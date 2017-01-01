مقتل اربعة مدنيين بينهم اطفال وإصابة آخرين في قصف للحوثيين استهدف الاحياء السكنية على اطرف مدينة تعز

قتل اربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب إثنين آخرين بنيران مليشيات الحوثي وصالح اليوم الاحد ,على أطراف مدينة تعز "وسط اليمن".

وأكدت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" مقتل الطفل موسي محمد 13عام جراء اصابته في الرأس بشظايا رصاص أطلقتها المليشيات على شعب جرادة بمنطقة بئر باشا غربي مدينة تعز.

كما أصيب شاب وزوجته بشظايا متعددة نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على منزلهم في قرية الصياحي قرب خط الضباب غربي صبر الموادم وبحسب المصادر، أصيب آدم قائد محمد سعيد 29 عام، وزوجته إرسال سعيد علي صالح 28 عام ظهر اليوم جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي وصالح من شمال منطقة الربيعي غربي تعز.

في سياق متصل، قتل المواطن عبدالله مقبل حمود الشميري 60 عام نتيجة اصابته براجع رصاص مضاد طيران يوم أمس، وعثرث عليه أسرته اليوم .

وبحسب فريق رصد ميداني، عثرت أسرة الشميري عليه مقتولا صياح اليوم في مرقدة برصاص مضاد طيران اخترقت نافذة الغرفة في منزلهم الكائن بمنطقة وادي القاضي شمال مدينة تعز.

على ذات الصعيد، قتل الطفلين "منى عبدالله بن عبدالله علي 13عام، طه عبدالله بن عبدالله علي 3سنوات" جراء سقوط قذيفة على منزلهم في شارع الخمسين بمنطقة الدمينة شمال مدينة تعز.

