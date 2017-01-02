مقتل شرطي بحريني في هجوم مسلح على احد السجون وفرار محكومين بالارهاب

قتل شرطي بحريني يوم الاحد في هجوم وصفته السلطات بالإرهابي المسلح على احد السجون في مملكة البحرين .

وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية : إن العمل الإرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، مما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية ، وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية .

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .