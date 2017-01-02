لجنة تحقيق تقول إن السبب الأبرز في غرق سفينة غرب سقطرى يعود للحمولة الزائدة

قالت لجنة التحقيق في حادث غرق السفينة التجارية بالساحل الغربي من جزيرة سقطرى، مساء أمس الأحد، إن السبب الأبرز في غرقها يعود إلى الحمولة الزائدة.

وكانت سفينة تقل 62 شخصا بينهم، نساء وأطفال، قد غرقت في 6 ديسمبر الماضي، قبالة سواحل سقطرى.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، إن السفينة كانت تحمل ما يقارب 400 كيس بر، و400 كيس نخالة، و1000 كرتون مشروبات غازية، بالإضافة إلى بلاط وسراميك ومواسير بلاستيك، و13 قارباً فيبر جلاس، بالإضافة إلى 62 راكباً.

وأوصت اللجنة التحقيق باتخاذ إجراءات وتعديلات ضرورية على اللوائح المنظمة لعمل الجهات البحرية العاملة في الموانئ منعاً للتداخل في الاختصاصات ومهام بعضها البعض.

كما حثت على مخاطبة الجهات المسؤولة بمنع إبحار أي سفن لا تحمل تراخيص أو شروط ومواصفات نقل الركاب.

من جهة، وجه بن دغر بضرورة العمل بتوصيات اللجنة والعمل على ضمان توفر شروط السلامة في السفن المستخدمة لنقل الركاب من وإلى أرخبيل سقطرى.

وأكد على ضرورة انتظام رحلات الطيران بشكل دوري بين مطار سقطرى وبقية مطارات الجمهورية، خاصة بعد عودة عمل مطار الريان في حضرموت (جنوب شرق اليمن).

وشدد على ضرورة تخفيض تكاليف أسعار التذاكر إلى المحافظة.