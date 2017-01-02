للمرة الثانية.. القوات الحكومية تصد هجوماً للحوثيين في شبوة والتحالف يكثّف من غاراته

أفاد مصدر عسكري في القوات الحكومية إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، شنوا هجمات مكثفة على مواقع في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين.

وقال المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية صدت الهجوم، الذي حاول فيه الحوثيون استعادة مواقع السليم والعلم، للمرة الثانية منذ سيطرة القوات الحكومية على تلك المواقع، أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف إن قتلى وجرحى من المهاجمين سقطوا خلال المعارك، لكنه لم يورد حصيلة محددة.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية عدة غارات على مواقع وتعزيزات للمسلحين الحوثيين في المنطقة.

واستهدفت الضربات الجوية - بحسب المصدر العسكري - مواقع الحوثيين في منطقة عيينة ومفرق الحمي، وإن بعض أعمدة الدخان تصاعدت من بعض المواقع المستهدفة، ومن المرجح انها استهدفت مخازن أسلحة.