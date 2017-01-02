مليشيات الحوثي تختطف الصحفي تيسير السامعي في خدير جنوب تعز

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح صباح اليوم الإثنين الزميل الصحفي تيسير السامعي في مديرية خدير جنوب شرق مدينة تعز وسط اليمن.

وقالت مصادر مطلعة لـ"المصدر أونلاين" إن مسلحين يتبعون مليشيات الحوثي وصالح اختطفوا تيسير السامعي خلال مروره في إحدى نقاطهم بمديرية خدير، واقتادوه إلى سجن تابع لهم.

طبقا للمصادر، كثفت المليشيات في الأيام الأخيرة اختطافات المواطنين بالمديرية بعد قطع الطريق خدير المسراخ جنوب مدينة تعز.

يأتي اختطاف الزميل تيسير السامعي بعد شهرين من مقتل شقيقه الأصغر بنيران قناصة المليشيات أثناء رعي الأغنام في مزرعتهم بمديرية سامع.