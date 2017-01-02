غارات لمقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في محافظتي مارب والضالع

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الاثنين، غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح في مارب (شرق العاصمة صنعاء) والضالع (جنوب).

وقال مصدر عسكري في مديرية صرواح غرب مدينة مارب لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات الحربية شنت غارتين على عربتين (طقمين) للحوثيين في منطقة المخدرة شمال المديرية، وأدى ذلك إلى تدميرهما.

وبحسب المصدر فإن عدد من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى.

إلى ذلك، دمرت مدفعية القوات الحكومية في صرواح عربة ثالثة تحمل رشاشاً عيار 14.5، في ذات المنطقة.

وفي مريس شمال محافظة الضالع، جددت المقاتلات الحربية قصفها على مواقع الحوثيين وقوات صالح في جبل ناصة، وأدى ذلك إلى تدمير عربة مدرعة وعربة في موقع المحيب المطل على قرية رمة.