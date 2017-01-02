مقتل مدني وإصابة أربعة غرب تعز والحوثيون يهجرون سكان في شارع الأربعين

قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرين بينهم طفلين اليوم الاثنين، جراء قصف شنه المسلحون الحوثيون وقوات صالح على أحياء بئر باشا غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين"، إن أحياء بئر باشا والمطار القديم ومدينة النور غربي المدينة، تعرضت لقصف مدفعي من قبل الحوثيين المتمركزين في حذران وشارع الخمسين.

في سياق متصل، لفظت امرأة تدعى جميلة ناجي انفاسها الأخيرة، بعد اصابتها برصاص قناص حوثي بمنطقة صالة شرقي تعز.

من جهة ثانية، طالب الحوثيون وقوات صالح من السكان إخلاء منازلهم في شارع الأربعين شمال شرق المدينة.

وقال أحد السكان لـ"المصدر أونلاين" إن أغلب السكان نزحوا باتجاه حديقة الحوبان، بينما تمركز قناصة الحوثيين في منازل المدنيين.