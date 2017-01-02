«أباتشي» التحالف تقصف مواقع وتعزيزات للحوثيين في مدينة المخا غرب تعز

قصفت مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية مساء اليوم الاثنين، مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح بساحل مدينة المخا غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات قصفت بخمسة صواريخ تجمعات للحوثيين في كورنيش المخا شمال المدينة، وإن قتلى وجرحى سقطوا في القصف.

وأكد إن الضربات الجوية أتت عقب وصول عدداً من الآليات التي تقل أفراد وأسلحة للحوثيين قادمة من مدينة الحديدة، وإن طيران الأباتشي استهدف تلك التعزيزات بعد تمركزها في عدد من المواقع.

وكان التحالف قد استهدفت فجر اليوم بغارتين تعزيزات للحوثيين بمنطقة البرح غرب مقبنة، وكانت متجهة من معسكر خالد بمديرية موزع إلى غربي مدينة تعز.