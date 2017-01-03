حلقت مقاتلة من نوع "أباتشي" يعتقد انها تابعة لقوات التحالف العربي على علو منخفض على مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن مساء الإثنين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحلق فيها مقاتلات على علو منخفض منذ بدء التحالف عملياته العسكرية في اليمن لمساندة الحكومة الشرعية ضد إنقلاب مليشيات الحوثي وصالح أواخر مارس ٢٠١٥م.

وقال مصدر محلي في مدينة الحديدة لـ"المصدر أونلاين" إن طائرة أباتشي حلقت فوق ساحل المدينة، وحلقت فوق مبنى قيادة القوات البحرية والكلية البحرية الواقعين على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة.

كما حلقت فوق غاطس ميناء الحديدة حيث تتواجد عشرات السفن التجارية التي تنتظر الدخول الى رصيف ميناء الحديدة وظلت فوق الغاطس لوقت طويل .

وكشف فيديو تم تصويره من منطقة الرادار بكورنيش الكثيب، وهي منطقة عسكرية يسيطر عليها الحوثيون وتتبع موقع الدفاع الجوي للقوات البحرية، ظهور مسلحين في الموقع أثناء تحليق المقاتلة دون أن يعترضها أحد.