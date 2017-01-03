الإعلان عن وفاة الأديب والمناضل أحمد قاسم دماج في صنعاء

أعلن منتصف ليل الإثنين عن وفاة الأديب والمناضل البارز أحمد قاسم دماج في صنعاء بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل دماج من أبرز وجوه ثورة ٢٦ سبتمبر التي خاضت نضالاً طويلاً من أجل الدفاع عن الجمهورية والثورة في وجه حكم الإمامة.

وقضى جزءاً من عمره "رهينة" في سجون الإمام يحيي حميد الدين قبل ثورة سبتمبر بينما كان لا يزال فتىً يافعاً، ونقل الروائي زيد مطيع دماج التجربة المريرة التي عاشها الراحل أحمد قاسم دماج ضمن أحداث رواية "الرهينة" الشهيرة التي وثقت جزءاً مظلماً من حقبة الإمامة وتم ترجمتها إلي عدة لغات.

وشغل دماج منصب أول رئيس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي ظهر ككيان موحد بين شطري اليمن منتصف السبعينيات، قبل أكثر من عقد على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

ولدماج قصائد وكتابات متعددة حول الحركة السياسية والنقابية وحول طبيعة النظام السياسي وحظي بحضور واسع في الأوساط الأدبية والسياسية منذ منتصف الستينيات.