مكاسب عسكرية للقوات الحكومية في عسيلان شبوة ومقاتلات التحالف تشن عدة غارات

قال مصدر عسكري في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)؛ إن القوات الحكومية حققت مكاسب عسكرية في بيحان، بعد مواجهات عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح، اليوم الثلاثاء.

وأوضح "للمصدر أونلاين"، أن قوات اللواء ٢٦ وكتيبة الحزم تجاوزت مركز الساق ووصل أفرادها إلى منطقة المقيربه شرق مركز الساق.

واضاف انه تم قتل اثنين من القناصين بمنطقة الساق، واسر عدد كبير من عناصر المليشيا واغتنام عربتين (طقمين).

وكانت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية قد شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح في بيحان وعسيلان، غرب شبوة.