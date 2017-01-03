قتل جنديان اثنان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من قوات الحزام الأمني صباح الثلاثاء أثناء مطاردتهم لعناصر من القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مراسل المصدر أونلاين إن الأفراد التابعين لقوات الحزام الأمني تعرضوا لكمين نصبه لهم مسلحون من عناصر القاعدة في الطريق بين أحور وشقرة قبالة جبال المراقشة.

وأكد المراسل مقتل جنديين واصابة اخرين تم نقلهم على متن ثلاث سيارات إسعاف إلى المستشفى لجمهوري في مدينة عدن.

وتأتي هذه العمليات لمواجهة خطر المسلحين المتطرفين الذين كانوا في وقت سابق يسيطرون على مديريات عدة من محافظة أبين قبل أن تتمكن القوات الحكومية من تحريرها منهم.

وشهدت مدينة عدن خلال العام الماضي ٢٠١٦ عمليات إرهابية وتفجيرات واغتيالات أودت بحياة المئات من أفراد الجيش ومن المدنيين، وركزت الإغتيالات على استهداف قادة سياسيين وعسكريين ورموز في المقاومة الشعبية التي خاضت قتالاً ضد مليشيات الحوثيين وقوات صالح التي هاجمت عدن عام ٢٠١٥.