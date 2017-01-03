نقابة الصحفيين تدين اختطاف الصحفي تيسير السامعي وتطالب بإطلاق سراحه

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين اختطاف الصحفي تيسير السامعي وطالبت جماعة الحوثيين بسرعة إطلاق سراحه.

وحملت النقابة جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الصحفي السامعي الذي تعرض للاختطاف أمس على يد مسلحين تابعين للجماعة من منطقة خدير جنوب مدينة تعز ونقلوه إي أحد السجون التابعة للجماعة.

نص البلاغ

تلقت نقابة الصحفيين بلاغا من زملاء الصحفي تيسير السامعي يفيدون فيه اختطاف الزميل تيسير صباح اليوم الاثنين اثناء توصيله لطفله الى المدرسة من قبل مسلحين في منطقة دمنة خدير بتعز التي يسيطر عليها الحوثيون. نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الواقعة تطالب بسرعة إطلاق سراح الزميل محملة جماعة الحوثي كامل المسئولية عن حياة وسلامة الصحفي تيسير السامعي.

نقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء - 2- 1- 2017.