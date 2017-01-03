إصابة قيادي حوثي في مدينة ذمار وإصابة مرافقه برصاص مسلحين مجهولين

أصيب قيادي في جماعة الحوثي المسلحة بجروح وقُتِلَ مرافقه اليوم الثلاثاء برصاص مسلحين مجهولين في مدينة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بمدينة ذمار لمراسل المصدر أونلاين إن القيادي الميداني في جماعة الحوثي، "ابو علي الديلمي" تعرض لكمين مسلح من قبل مجهولين في أحد شوارع مدينة ذمار، أصيب خلالها بجروح خطيرة نقل على إثرها مباشرة إلى العناية المركزة " بينما قتل أحد مرافقيه.

يذكر أن القيادي الحوثي "ابو علي الديلمي" عين مشرفاً لقسم الوحده شرق محافظة ذمار لفترة زمنية كبيرة، ثم نقل بعدها إلى اللجنة الثورية بالمحافظة، ليشرف على عمليات الاغتيالات والاختطافات في حق معارضين.

هذا وقالت مصادر مؤكدة إن "أبو علي الديلمي" متهم في قضايا قتل ونهب منازل وممتلكات شخصية في حق بعض رجال القبائل الذي تم مهاجمة قراهم بحملات عسكرية كان هو وراءها، خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، تشهد جماعة الحوثي بمحافظة ذمار خلال هذه الفترة، حالة تشديد أمني غير مسبوق، بالتزامن مع الضغط الذي شكله تصاعد المواجهات في الجبهات وخصوصاً في جبهتي نهم والبيضاء القريبتين من محافظة ذمار، بالإضافة إلى اتساع حالة السخط الشعبي في أوساط المواطنين بما فيهم الموالين للجماعة نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع عدد القتلى ممن انخرطوا في صفوف مليشيات الحوثي من أبناء المحافظة.