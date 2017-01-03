تعز.. تبادل القصف في المندب ومدفعية القوات الحكومية تستهدف مواقع الحوثيين في سوفتيل

تتواصل المعارك العنيفة والقصف المدفعي بين القوات الحكومية ، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح ، في مواقع عدة بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، .

وقال مصدر عسكري في مدينة تعز لـ"المصدر أونلاين" أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مساء اليوم الثلاثاء مواقع تتمركز فيها دبابات وآليات للحوثيين في تبة سوفتيل بالحوبان ، لافتا إلى نشوب حريق في المواقع المستهدفة .

وأضاف المصدر ان قوات الجيش الوطني تمكنت فجر اليوم من صد هجوم عنيف شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع قرب خط الضباب .

وتزامن الهجوم مع مواجهات عنيفة بين في منطقتي مدرات وغراب غربي اللواء 35 مدرع.

كما تزامن الهجوم مع قصف للحوثيين من أطراف الربيعي وحذران مستهدفين قرية الصياحي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة. ولم يشر المصدر الى سقوط اي ضحايا في القصف .

وطبقا للمصدر، ان انكسار هجمات المليشيات فجر اليوم ، وتكبدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، دفعهم لتشديد القصف على الأحياء السكنية .

وفي مديرية المندب الساحلية اكد مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" أن المليشيات المتمركزة في منطقة العمري بذوباب قصفت بصواريخ غراد والمدفعية الثقيلة مواقع لقوات الجيش الوطني في الحريقية ، وان جرحى من افراد الجيش سقطو في القصف.

وقال المصدر ان قوات الجيش الوطني ردت بقصف مواقع للمليشيات في جبل العمري وأطراف ذوباب بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية ,مؤكدا مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات.



كما شنت مقاتلات التحالف غارتان على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في منطقتي عزان و الخنة بعزلة الاحيوق بمديرية الوازعية جنوبي غرب تعز .

