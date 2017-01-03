لقاء نقابات الجامعات الحكومية بوزير التعليم العالي في حكومة الإنقلاب يفشل في رفع الإضراب

فشل لقاء جمع وزير التعليم العالي في حكومة الإنقلابيين الشيخ حسين حازب بقيادة مجلس التنسيق الأعلى لنقابات الجامعات الحكومية في إقناع النقابات برفع الإضراب.

وكانت حكومة الإنقلابيين حاولت بكل الوسائل إثناء أساتذة الجامعة عن المضي في إجراءاتهم الاحتجاجية التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري في جامعتي صنعاد وذمار برفع الشارات الحمراء.

ومن المقرر أن يتصاعد احتجاج اساتذة جامعة صنعاء وصولاً إلي الإضراب الشامل.

وحسب بلاغ صحفي صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات الجامعات الحكومية فقد أكد المجلس في ختام لقائه بوزير التعليم العالي في حكومة الإنقلاب على "المضي في فعاليات الإضراب إلى أن يتم التوصل إلى حلول مشتركة، ومتوافق عليها بين المجلس والجهات ذات العلاقة".

ونوه المجلس بأنه "لن يتوانى في بذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق كافة المطالب، وعلى رأسها صرف الرواتب المتأخرة منذ شهر سبتمبر الماضي".

وكان تحالف الإنقلاب في صنعاء أوقف مرتبات الموظفين الحكوميين في معظم الدوائر الحكومية وفي مقدمتها الجامعات والمؤسسات التعليمية وواصل صرف رواتب موظفي المؤسسات الإيرادية ورواتب عناصر المليشيات التابعين له والذين يخوضون المعارك في جبهات مختلفة.

*الصورة من الارشيف لاجتماع سابق لاعضاء نقابة هيئة التدريس