المحويت: مقتل 3 معلمين بانفجار غامض ورئيس إصلاح المحافظة يحمل الحوثيين المسؤولية

لقي 3 معلمين مصرعهم، في انفجار غامض، استهدفهم أثناء تواجدهم في مزرعة للقات بقرية "اللكمة" التابعة لمديرية الطويلة، بمحافظة المحويت.

وقال مصدر خاص للمصدر أونلاين - عبر الهاتف - إن المعلمين الثلاثة كانوا يتواجدون في مزرعة لأحدهم، نهار الثلاثاء 3 يناير، وانفجرت بهم غرفة الحراسة ما أدى لوفاتهم على الفور.

وأضاف المصدر ان المعلمين الثلاثة هم: عبده محسن الاسد، عبده قايدشرقان، عبده راشد فارع، كانوا دائما يترددون على المزرعة للمقيل فيها.

من جانبه حمل رئيس حزب الإصلاح بمحافظة المحويت أحمد علي صلح الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن استهداف المعلمين، واعتبرها سابقة خطيرة في المحافظة.

ودعا صلح في منشور على صفحته ب "فيسبوك"، " عقلاء المحافظة الى ادانة الحادثة وتجنيب المحافظة المسالة الفتنة"