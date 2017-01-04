القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة شرق العاصمة صنعاء

سيطرت القوات الحكومية فجر يوم الاربعاء على مواقع يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثي وصالح بالقرب من مركز مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء .

وقال مصدر عسكري "للمصدر أونلاين" ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرا فجر اليوم على التبة الحمراء والتبة السوداء بالقرب من منطقة المديد مركز مديرية نهم.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية،قد صدت في وقت سابق ، هجوما للحوثيين وقوات صالح على مواقع تمت السيطرة عليهامؤخرا ،فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على أهداف تابعة للميليشيا في مناطق متفرقة بمديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وحسب المصدر"تمكنت قوات الجيش من كسر هجوم "عنيف" شنته المليشيات على مواقع في جبل "قرن ودعة" وتبتا النهدين القريبتين منه، وهي مواقع تمت السيطرة عليها في العمليةالأخيرة، قبل أكثر من أسبوع"

وأضاف في اتصال مع مراسل "المصدر أونلاين"، إن عناصر الحوثيين

وقوات صالح تلقوا ضربات موجعة من قبل مدفعية الجيش والمقاومة، لافتا إلى أنهم تكبدوخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.إضافة الى استهداف مقاتلات التحالف العربي بأربع غارات جوية تجمعات وتعزيزات للمليشيات في مناطق العسلات وبني ناجي وبني شكوان، بالمديرية.

وكانت القوات الحكومية قد شنت قبل أكثر من أسبوع، هجوما واسعا استطاعت خلاله من تحرير جبل القتب الاستراتيجي والتبة الحمراء وقرن ودعة، وعدد من التباب والمواقع، والتي كانت تحت سيطرت الميليشيا الانقلابية.