عودة ثمانية صيادين يمنيين إلى ميناء الحديدة بعد أشهر من احتجازهم لدى السلطات الأريتيرية

وصل صباح اليوم الأربعاء ثمانية صيادين يمنيين إلى ميناء الحديدة غرب اليمن بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الأريتيرية.

وقالت مصادر محلية إن هذه هي الدفعة الثانية من الصيادين المفرج عنهم من أرتيريا التي تصل إلى الميناء بعد أن وصلت دفع سابقة خلال الشهر الماضي.

وحسب المصادر فإن عدد الصيادين المفرج عنهم من السلطات الأريتيرية ارتفع إلى ٤٤ صياداً خلال أقل من شهر.

وتحتجز السلطات الأرتيرية بين الحين والآخر مجموعات من الصيادين اليمنيين الذين يمارسون الاصطياد في مياه البحر الأحمر بحجة دخولهم في المياه الإقليمية الأريتيرية.

يذكر أن تداخلاً كبيراً بين المياه الإقليمية اليمنية والأريتيرية يتسبب في حدوث إشكالات من هذا النوع.