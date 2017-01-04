سلفيون والمؤتمر المؤيد لهادي يعلنون عن تكتل جديد في تعز

أعلن أحد فصائل السلفيين في تعز وقيادة المؤتمر الشعبي العام المؤيد لهادي عن تشكيل تكتل جديد للتنسيق والتعاون فيما بينهم.

وصدر أمس الثلاثاء بيان لما سمي بـ"اللقاء الوطني المشترك" يؤكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الطرفين لما يخدم الشرعية والمعركة ضد مليشيات الحوثي وصالح.

ودعى اللقاء بقية التيارات والقوى السياسية إلى الإنضمام لهذا التكتل الذي ضم فصيلاً من السلفيين في تعز يقوده عادل عبده فارع (أبو العباس) وقيادة المؤتمر الشعبي المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي ممثلة في وكيل المحافظة عارف جامل.

وكان مجموعة من النشطاء والقيادات الحزبية أعلنوا قبل فترة عن تأسيس ما سمي ب"التكتل المدني" وأثار ناطقه الرسمي ضجة بتصريحاته الداعية إلى تصحيح مسار المقاومة.

يأتي هذا في الوقت الذي يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك على أطراف المدينة وتتعرض الأحياء السكنية لقصف يومي من قبل مليشيات الحوثي وقوات صالح المتمترسة على أطراف المدينة.

وكانت ألأحزاب المنضوية في تكتل اللقاء المشترك أصدرت مطلع الأسبوع الجاري بياناً رفضت فيه القرارات التي أصدرها وكيل المحافظة عارف جامل بتعيين مسؤولين حكوميين في عدد من مديريات المحافظة.