«بن دغر» يقول إن حكومته ستصرف رواتب موظفي الدولة ضمن موازنة العام الجاري

قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستصرف رواتب موظفي الدولة بشكل دائم ومستمر ضمن موازنة الدولة للعام الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن بن دغر وجه بصرف رواتب الموظفين في شركتي النفط ومصافي مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

كما وجه بإيقاف التوظيف أو التعاقد في الشركتين، «لتخفيف الأعباء المالية وبما يخدم المصلحة العامة وتشكيل لجان مكونة من وزير المالية والنفط ونوابهم لمعالجة كافة الإشكاليات والعوائق التي تقف أمام الشركتين».

في السياق ذاته، ناقش بن دغر مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن وقائد اللواء 30 مدرع عبدالكريم الصيادي، عملية صرف مرتبات منتسبي القوات الحكومية، وإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسة العسكرية والأمنية.

وأكد «إن هذا العام لن يكون كما قبلة حيث سيشهد اليمن نمواً اقتصادياً وسنعمل على محو اثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة عسكريين ومدنيين بانتظام وذلك ضمن موازنة الدولة لهذا العام».