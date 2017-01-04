«دم السيد ما يتساوى مع دم القبيلي».. حوثيون يرفضون سجن مسلح قتل مدنياً في ذمار

فشلت وساطة قبيلة سعى لها المسلحون الحوثيون في جهران بمحافظة ذمار (وسط اليمن) اليوم الأربعاء، بعد مقتل أحد القيادات المحلية في حزب صالح على يد مسلح حوثي قبل ثلاثة أيام، في منطقة طلحامة.

ويحاول الحوثيون احتواء الموقف بعد توعّد مسلحون قبليون بالثأر لـ«فؤاد العسودي» الذي قُتل برصاص مسلح حوثي يُدعى «أبو ضياء» خلال حملة مسلحة للحوثيين في المنطقة.

وقال مصدر إن حوثيين حكّموا قبلياً زعماء القبائل في جهران، لكن الأخيرين رفضوا.

وأوضح إن قائد الحوثيين يحي حسين الكبسي التقى الزعيم القبلي ناصر العسودي، لكن الأخير غادر فور رؤيته للقاتل حراً، وطالب أن يودع القاتل السجن وتقديمه للمحاكمة وفقاً للقانون.

وبحسب المصدر فإن الحوثيين يرفضون ذلك، ويبررون بأن «دم السيد ما يتساوى مع دم القبيلي».

وكان الحوثيون قد أفرجوا عن عشرات من مسلحيهم الذين قتلوا مدنيين في ذمار، من بينهم «قاتل عبدالله العميسي من ابناء مرصبة عنس، وقاتل الأضرعي» بحسب ما أورد المصدر.