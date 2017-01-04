جامعة الحديدة تحرم طالبا من دخول الإمتحان على خلفية منشور فيسبوك

تعرض طالب في جامعة الحديدة للحرمان من دخول الإمتحانات النهائية بسبب منشور كتبه على فيس بوك انتقد فيه الفساد في الجامعة.

وحسب مذكرة صادرة من نيابة الأموال العامة في محافظة الحديدة غرب اليمن فقد تعرض الطالب منصور الدبعي - سنة رابعة في قسم الإعلام بكلية الآداب- للحرمان من الامتحانات على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وحسب شكوى الطالب فقد قام عميد الكلية بطرده من قاعة الإمتحان بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور أحمد دغار المعين من قبل سلطات الحوثيين.

ووجهت النيابة العامة بالحديدة عمادة كلية الآداب بتمكين الطالب من أداء امتحاناته وحملت العميد المسؤولية الكاملة في حال منعه من أداء الامتحانات.

ويمارس المسؤولون المعينون من سلطات الإنقلاب إجراءات قمعية بحق كل من ينتقد فسادهم وتزج بهم في السجون بسبب معارضتهم للمليشيات المسلحة أو انتقاد موظفيها في المرافق الحكومية.