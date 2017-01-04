مليشيات الحوثي تقتحم أحد أحياء مدينة ذمار وتختطف أستاذاً جامعياً وتربويين

اقتحمت مليشيات الحوثي وصالح في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء أحد أحياء مدينة ذمار، واختطقت أستاذاً جامعياً وتربويين اثنين بعد اقتحام منازلهم وترويع عائلاتهم.

وأكد سكان في الحي لمراسل "المصدر أونلاين" أن المليشيات داهمت حارة عزان جنوب المدينة في الساعة العاشرة والنصف من مساء الأربعاء واختطفت الدكتور علي عمر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار، والتربوي أحمد يحيى الدباء و أحمد علي الضالعي الذي يعمل مدرساً وخطيباً للجامع في الحي بعد ان تم إقتحام منازلهم وهم نيام.

وحسب السكان فقد داهم عناصر المليشيات الحي على متن ثلاث عربات عسكرية مدججين بالأسلحة، وقامت باختطاف الضحايا من منازلهم وغطت أعينهم، واقتادتهم على متن عرباتها إلى جهة مجهولة.

وتسيطر مليشيات الحوثي على مدينة ذمار وأجزاء أخرى من المحافظة وتستعمل العنف مع كل من تشك في ولائهم للجماعة، كما تستغل المليشيات سيطرتها على المحافظة لتجنيد الآلاف من أبنائها للقتال في صفوفها في جبهات مختلفة.

ونفذت الجماعة عدداً من عمليات الإغتيال بحق شخصيات قيادية من المناوئين لها من ضمنهم ثلاثة من قيادات حزب الإصلاح الرافض لسيطرة الجماعة على البلد، واختطفت عدداً من الصحفيين من أبناء المحافظة قتل اثنان منهم بعد أن وضعتهم دروعاً بشرية في جبل هران المستهدف بقصف التحالف، ولا تزال تحتجز المئات من المختطفين في سجون تابعة لها، جلهم من النشطاء السياسيين الرافضين للإنقلاب.