معارك لليوم الثالث غرب شبوة والقوات الحكومية تتقدم في جبهة الساق بمديرية بيحان

قال مصدر ميداني إن معارك عنيفة تدور بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح من جهة، والقوات الحكومية والمقاومة من جهة أخرى، لليوم الثالث على التوالي في بيحان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية حققت تقدم عسكري باتجاه منطقة الصفحة في جبهة الساق، عقب هجوم شنته فجر اليوم.

وقال «الجيش والمقاومة تتقدم باتجاه الصفحة في محاولة لقطع خط امدادات المليشيات في الطريق الرابط بين مديرية عسيلان وبيحان العليا».

وكانت المعارك التي اندلعت مطلع الأسبوع الماضي، قد أسفرت عن عمليات تقدم وانسحاب للقوات الحكومية في عسيلان، المجاورة لمنطقة بيحان.