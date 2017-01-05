تعز.. القوات الحكومية تستعيد مواقع في مقبنة ومقتل طفلة وإصابة أخرى شمال المدينة

تجددت المواجهات العنيفة اليوم بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على أجزاء كبيرة من جبل العويد في العبدلة والتلة المطلة على جبل الحصن وجنوب الأخلود.

وبحسب المصدر، ما تزال المعارك دائرة غرب جبل العويد ومنطقة الحُجَرْ وجبل الحصن، لافتاً إلى مقتل وجرح 9 حوثيين، وإصابة اثنين من المقاومة.

من جهة أخرى، قتلت طفلة تُدعى سهام محمد وأصيبت أخرى برصاص قناص حوثي في شارع الثلاثين، اثناء عودتهن من المدرسة في شارع الثلاثين غرب معسكر الدفاع الجوي.

كما أصيب الطفل محمد عباس في مديرية صبر الموادم جراء شظايا قذيفة أطلقها الحوثيون من مواقعهم في تبة الجعشة شرق مدينة تعز.