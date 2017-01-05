التحالف يشن 22 غارة على مواقع للحوثيين وباليستي يستهدف القوات الحكومية في كهبوب

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، 22 غارة جوية على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في تعز ولحج (جنوب غرب اليمن)، بحسب ما قالت مصادر عسكرية ومحلية.

وأوردت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت مواقع في معسكر العمري ومنطقة الجديد بمديرية ذوباب، ودمرت منصة إطلاق صواريخ وآليات عسكرية.

وأشار إلى أن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في القصف.

كما قصفت المقاتلات بثلاث غارات مواقع في منطقتي الشريجة والحويمي شمال لحج، واستهدفت آليات عسكرية ومدفع وعربة إطلاق صواريخ كاتيوشا.

وتأتي تلك الغارات المكثفة عقب إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً من معسكر العمري، على مواقع القوات الحكومية في معسكر شعب الجن في كهبوب بمديرية المضاربة شرق باب المندب.

وطبقاً للمصدر، فإن الصاروخ أدى إلى قتلى وجرحى من القوات الحكومية، دون أن يشير إلى حصيلة محددة.

في سياق متصل، شنت المقاتلات ثلاث غارات على مواقع في معسكر الإذاعة بمنطقة الحوبان شرقي مدينة تعز.