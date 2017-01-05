مسؤول أممي يلتقي وزيرين في حكومة الانقلابيين بصنعاء والحكومة الشرعية تمتنع عن التعليق

التقى مسؤول أممي اليوم الخميس وأمس الأربعاء بمسؤولين اثنين في حكومة الانقلابيين بالعاصمة صنعاء، في خطوة تُشكل اعترافاً بشرعية انقلاب جماعة الحوثيين وقوات صالح على الحكومية الشرعية.

وبحسب وكالة الأنباء «سبأ» التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن القائم بأعمال مكتب برنامج الغذاء العالمي في اليمن التابع للأمم المتحدة أدهم مسلم التقى أمس الأربعاء وزير الخارجية في حكومة الانقلاب هشام شرف.

وجرى خلال اللقاء تسليم نسخة من أوراق ترشيح الممثل المقيم للبرنامج لدى اليمن.

واليوم الخميس، التقى مسلم وزير النقل في الحكومة ذاتها زكريا الشامي، وبحث الطرفان الدعم الذي سيقدمه برنامج الغذاء العالمي لإعادة تأهيل ميناء مدينة الحديدة (غرب اليمن).

كما حضر اللقاء مسؤولون في الحكومة الانقلابية.

وتواصل «المصدر أونلاين» مع مسؤولين في الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية للحصول على تعليق رسمي حول تعاطي المسؤولين الأمميين مع وزراء في حكومة الانقلاب إلا أننا لم نحصل على رد.