أمهات المختطفين يستنكرن تجويع الحوثيين لأبنائهن المحتجزين في سجن البحث الجنائي

استنكرت أمهات المختطفين تجويع أبنائهن المحتجزين في سجن البحث الجنائي بصنعاء الخاضع لسلطات جماعة الحوثيين.

واتهم بيان صادر عن رابطة أمهات المختطفين بصنعاء اليوم الخميس جماعة الحوثيين بعدم توفير ضروريات الطعام والشراب للمحتجزين "وهي أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لهم في كل قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية"، وأفاد البيان أن الجماعة تعرضهم للتجويع "وما يرافقه من مخاطر سوء التغذية ضمن انتهاكات كبيرة ابتدأت بالاختطافات".

وأكد البيان الصادر عن أمهات المختطفين أن تلك الانتهاكات لن تنتهي "بكل بشاعتها إلا بعودتهم إلينا وإلى حياتهم الطبيعية بيننا" حسب البيان.

وطالبت أمهات المختطفين بسرعة الإفراج عن "جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة وضمان سلامتهم داخل السجون والمعتقلات".

وحمل البيان سلطة الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء مسؤولية ذلك وأضاف "ونؤكد أن جرائم الاختطاف والتعذيب والتجويع الممنهج جرائم ضد الإنسانية ولن تسقط بالتقادم".