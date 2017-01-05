إب.. مليشيات الحوثي تختطف أربعة من أسرة واحدة وتقتحم منزل أحد الوجهاء وتنهب محتوياته

اختطفت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية عدداً من الأشخاص من أسرة واحدة اليوم الخميس بعد اقتحامها لمنزل أحد الوجهاء ونهب محتوياته.

وقال مصدر محلي لمراسل المصدر أونلاين إن مليشيات الحوثي وصالح خرجت اليوم الخميس بحملة من عدة أطقم إلى منطقة مفرق جبلة جنوب مدينة إب واقتحمت منزل أحد عقال الحارات.

وأضاف بأن المليشيا اقتحمت منزل عاقل حارة مفرق جبلة "أحمد المنتصر" بسبب وقوفه إلى جانب مواطن تعرض لإنتهاكات من مليشيا الإنقلاب وأطلق نجله مناشدة لجميع الأهالي ووسائل الإعلام التدخل لرفع الظلم عن أسرته.

وْاكد المصدر إن مليشيا الحوثي وصالح نهبت كل الموجودات النقدية والعينية من منزل عاقل الحارة بعد خطف أربعة من أشقائه، كما قامو بنهب سيارة صالون تابعة للشيخ المنتصر كانت مركونة بالقرب من منزله.

وحسب المصدر هدفت الحملة لقمع أي تضامن مع المواطن المسن "محمد قاسم الحبيشي" والذي تعرض لجملة من الإنتهاكات من قبل المليشيات وقتلت ابنته وأصيبت زوجته برصاص ضابط أمن يدعى محمد مجيديع وأختطف أبناؤه والذين قدموا من الغربة لدفن شقيقتهم وتم طرد الأسرة من المنزل واحتلاله من قبل المليشيا الإنقلابية.

وقبل أسبوعين خطفت المليشيا الإنقلابية على خلفية الحادثة محسن قايد أمين أبو راس وعادل درهم ومحمد المنتصر وعبد الحكيم الجهمي ومصطفي القيفي وأحمد دبدوب وسلمان عساكر ونجل صادق الشهاري وبندر محمد قاسم الحبيشي ورسلان محمد قاسم الحبيشي وآخرين من بيت الحبيشي.