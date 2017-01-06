الافراج عن 4 يمنيين من معتقل جوانتانامو ووصلولهم الى الرياض بطلب من اهاليهم المقيمين في المملكة

وصل مساء يوم الخميس الى مطار الرياض اربعة يمنيين كانت الولايات المتحدة الامريكية تحتجزهم في معتقل جوانتانامو.



وهذه أول دفعة في عمليات النقل الأخيرة التي يستهدف من خلالها الرئيس الامريكي أوباما إرسال ما يصل إلى 19 سجينا إلى أربع دول على الأقل هي إيطاليا وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير كانون الثاني.



وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأن توجيهات صدرت

من الملك سلمان باستضافة (4) موقوفين يمنيين من معتقل جوانتانامو يقيم ذووهم بالمملكة،إلحاقا ببيان سابق بشأن صدور موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، باستضافة (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن، ووصولهم إلى المملكة في وقت سابق من العام الماضي .

ووصل المعتقلين الاربعة إلى المملكة مساء يوم الخميس ، وهم :-

1. محمد رجب صادق أبو غانم

2. سالم أحمد هادي بن كناد

3. عبدالله يحيى يوسف الشبلي

4. محمد علي عبدالله محمد باوزير



وسيتبقى في جوانتانامو نحو 40 سجينا إذا مضت آخر جولة من عمليات النقل قدما.

وكان أوباما تعهد خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008 بإغلاق المنشأة المثيرة للجدل في القاعدة البحرية الأمريكية بكوبا.

وأكد المتحدث الأمني السعودي بأنه تم إبلاغ ذوي المعتقلين بوصولهم إلى المملكة، والترتيب للالتقاء بهم،كما سيتم إخضاع المعتقلين الاربعة للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.