السعودية تستقبل أربعة يمنيين من سجناء جوانتنامو

استقبلت المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من اليمنيين المفرج عنهم من معتقل جوانتنامو وتضم أربعة أشخاص قالت إنهم سيخضعون لبرنامج المناصحة.



وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية فإن المملكة استقبلتهم لأن عائلاتهم تقيم في أراضيها والتمست من السلطات استضافتهم في طل الأوضاع التي تمر بها اليمن.

وقالت صحيفة الرياض السعودية إنه تم استقبالهم بعدما صدرت توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة الموقوفين استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأكد المتحدث الأمني أنه جرى إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة، وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم، كما أوضح أنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.



وأورد البيان أسماء المعتقلين العائدين، وهم: محمد رجب صادق أبو غانم، وسالم أحمد هادي بن كناد، وعبد الله يحيى يوسف الشبلي، ومحمد علي عبد الله محمد باوزير.



وكانت السعودية قد استضافت في أبريل (نيسان) 2016، تسعة يمنيين تم الإفراج عنهم من المعتقل الأميركي في كوبا.



ووفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز فإن عملية الإفراج في إطار مسعى أخير من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقليص عدد السجناء في المعتقل، على الرغم من ضغوط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوقف عمليات الإفراج،.