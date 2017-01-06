مقتل ناشط إصلاحي وإصابة آخر في عملية اغتيال بوادي حضرموت

قتل ناشط إصلاحي وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في وادي حضرموت صباح اليوم الجمعة.



وحسب مصادر محلية للمصدر أونلاين فقد قتل الناشط الإصلاحي عبد المجيد باتيس وأصيب جميل مسلم باتيس شقيق القيادي الإصلاحي صلاح باتيس إثر تعرضهما لعملية إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولون كانوا يستقلون سيارة على الخط الواصل بين سيؤون وتريم.



وأشارت المصادر إلى أن المسلحين أطلقوا النار على الضحيتين ولاذوا بالفرار.



وحسب المصادر فإن عبد المجيد وجميل باتيس ضمن الكوادر النشطة لحزب الإصلاح في منطقة وادي حضرموت.