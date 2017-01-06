سائقو شاحنات النقل خط عدن صنعاء يواصلون إضرابهم المفتوح

يواصل سائقو شاحنات النقل الثقيل خط (عدن - صنعاء) إضرابهم المفتوح لليوم الحادي عشر على التوالي بمنطقة ردفان محافظة لحج احتجاجاً على الإبتزاز الذي يتعرضون له من قبل نقاط عسكرية تابعة للمقاومة الجنوبية بالضالع.

وفي بيان للسائقين قالوا فيه إن الإضراب احتجاجاً على تعرضهم لأعمال وتصرفات استفزازية وتقطع من قبل نقاط مسلحة تابعة للمقاومة الجنوبية بمحافظة الضالع بمنطقة زبيد يقودها محمد البتول حيث يفرض مبلغ 5000 ريال على كل شاحنة.

واضاف السائقون في بيانهم الموجه الى المعنيين في السلطة المحلية لمحافظات الضالع ولحج وعدن والحكومة أن نقطتي رأس نقيل الشيم والفاخر التابعتين للمقاومة الشرعية تصدر عن أفرادها تصرفات سيئة ومشينة وابتزاز مالي تحت تهديد السلاح يقدر بنحو (10 – 20) ألف ريال، كما ان حركة السير توقفت في أعلى نقيل الضالع "رون الدبابة" لوجود عصابة أعلى الطريق تتعمد جمع المال.

وطالب بيان السائقين المسئولين بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم والتعسف عنهم كون هذا يهدد حياتهم وارزاقهم التي يعيلون منها عوائلهم.

