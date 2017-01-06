الجيش الوطني يتقدم في جبهات غرب تعز والطيران يواصل غاراته على مواقع المليشيات

حقق الجيش الوطني تقدماً كبيراً في جبهات مقبنة وجبل حبشي وجنوب الوزاعية غربي تعز وسط اليمن بتغطية مستمرة من طيران التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" إن الجيش الوطني تمكن من تحرير منطقة الاقحف، وتباب الأجد، و الشائعة، والجبيرية والصفراء في بلاد الوافي شمال جبل حبشي غربي تعز.

وبحسب المصدر، ماتزال المواجهات مستمرة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في منطقتي "العينين" و"الصراهم" حتى الآن.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في السجنبه بمنطقة بلاد الوافي، وغارة ثالثة على مواقعهم في شعب الحود أسفل جبل المنعم شمال جبل حبشي، وغارة رابعة على مواقعهم في مزارع الزبيدي بمنطقة الربيعي غرب المدينة.

في ذات الوقت، تواصل قوات الجيش الوطني هجومها على مواقع مليشيات الحوثي وصالح بعزلة العبدلة في مديرية مقبنة غربي تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" أن الجيش الوطني تمكن اليوم من تحرير قرية البركنه وتبة دار قاسم، مشيراً إلى استمرار المعارك في منطقة الحجر في عزلة العبدلة.

من جهة أخرى، أحرزت قوات الجيش الوطني نهار اليوم الجمعة تقدماً جديداً بعد معارك طاحنة مع مليشيات الحوثي وصالح جنوب مديرية الوازعية غرب تعز.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" إن الجيش الوطني يواصل هجومه الواسع على مواقع مليشيات الحوثي وصالح أطراف المحاولة الواقعة بين جنوب الوزاعية تعز وغرب المضاربة لحج.

وطبقا للمصدر، تمكن الجيش الوطني من تحرير منطقة صنفة ومواقع أخرى، ومازالت المواجهات متواصلة مصحوبة بقصف مدفعي عنيف بين الطرفين. وأكد المصدر مقتل عدد من عناصر المليشيات وتدمير آليات وأطقم تابعة لهم، في المقابل، قتل ثلاثة من أفراد الجيش وهم "معمر الجافر، وضاح الحرق، أحمد زهير المحولي"، وأصيب إثنان آخران.

على ذات الصعيد، شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم ثلاث غارات على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في معسكر القطاع الساحلي والكورنيش بمدينة المخا غربي تعز. وكانت مقاتلات التحالف استهدفت فجر اليوم بثلاث غارات مواقع المليشيات الإنقلابية في منطقة يختل شمال مدينة المخا.