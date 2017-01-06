احتجاجات أساتذة جامعة صنعاء تدخل مرحلة الإضراب الشامل غداً السبت

تدخل احتجاجات اساتذة جامعة صنعاء مرحلة الإضراب الشامل ابتداءاً من صباح غداً السبت.

وكانت النقابة بدأت بدنامجها الاحتجاجي مطلع الأسبوع المنصرم بتعليق الشارات الحمراء وانتقلت لمرحلة الإضراب الجزئي احتجاجاً على عدم صرف مرتبات منتسبيها الأساتذة العاملين في الجامعة منذ أربعة أشهر.

وحاولت سلطات الإنقلابيين بشتى الوسائل إثناء أساتذة الجامعة عن الإضراب إلا أنها فشلت في ذلك كان آخرها اجتماع وزير التعليم العالي في حكومة الإنقلابيين الشيخ حسين حازب بمجلس التنسيق الأعلى لنقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية والذي أخفق في التوصل إلى حل يقنع أساتذة الجامعة برفع الإضراب.

وحسب البرنامج الإحتجاجي الذي أعلنته النقابة فإنها ستدخل في إضراب شامل مفتوح حتى تحقيق مطالبها وفي مقدمتها صرف الرواتب ووقف عبث التعيينات غير القانونية والفساد الذي تمارسه الإدارة المعينة من قبل الحوثيين.

