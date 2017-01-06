رئيس الوزراء يعلن انتهاء أزمة السيولة والمخلافي يبشر بوصول الدفعة الأولى من العملة الجديدة إلى مطار عدن

أعلن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر انتهاء أزمة السيولة وأكد أن حكومته باتت قادرة على صرف مرتبات موظفي الدولة.

وحسب تصريح نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد أكد بن دغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية .. مبشرا الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وطالب رئيس الوزراء الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات ، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً.

من جانبه أعلن نائب رئيس الوزراء عبدالملك المخلافي علي صفحته في تويتر قبل قليل عن وصول الدفعة الأولى من العملة اليمنية التي طبعت في روسيا الاتحادية بعد ان تم استكمال نقل البنك المركزي الى عدن.

وحسب سكان في مدينة عدن فقد شهد محيط مبنى البنك المركزي هناك إجراءات أمنية مشددة ليلة أمس الخميس، وأغلقت كل الشوارع المؤدية إليه.

