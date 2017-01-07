تصاعد المواجهات والقصف المدفعي بين الجيش الوطني والمليشيات شرق تعز

أشتدت وتيرة المعارك ليل الجمعة بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي وصالح شرقي مدينة تعز وسط اليمن.



وأكدت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" تجدد المواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية غرب معسكر التشريفات وجولة القصر شرقي المدينة.



وبحسب المصادر، كثفت دبابة ومدفعية المليشيات المتمركزة في مرتفعات "السلال" و"سوفتيل" من قصفها على مواقع الجيش الوطني والأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني.



من جهتها، تكثف مدفعية قوات الجيش الوطني من قصف مواقع المليشيات في تباب السلال وسوفتيل بمنطقة الحوبان شرق تعز.



وتحلق مقاتلات التحالف العربي بكثافة في سماء مدينة تعز بالتزامن مع تصاعد وتيرة المواجهات.