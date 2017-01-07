مقتل 12 من مليشيات الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف على الحيمة غرب صنعاء

قتل 12 عنصراً من مليشيات الحوثي في غارة جوية شنها طيران التحالف مساء الجمعة على سيارة كانت تقلهم في الحيمة غرب صنعاء.

وحسب مراسل المصدر أونلاين فإن الطيران شن ثلاث غارات في وقت واحد على منطقة بني يوسف في الحيمة الداخلية إحدى تلك الغارات أصابت سيارة كان يستقلها المسلحون أدت لمصرع جميع من كان على متنها.

وحصل المصدر أونلاين على أسماء ستة من قتلى لمليشيات في تلك الغارة وهم: عبدالعزيز اليوسفي، عبدالله اليوسفي، محمد صالح اليوسفي، عاطف الشريحي، نوح السفياني ، ابن علي قائد الجبري.. ولم يتسن للمصدر أونلاين الحصول على أسماء بقية القتلى.

من جانب آخر شنت مقاتلات التحالف ليل الجمعة غارتين على تعزيزات كانت في طريقها لمليشيات الحوثيين وصالح في حريب نهم شرقي صنعاء.

كما شنت المقاتلات غارتين على اهداف للميليشيات بمنطقة شوكان بين مديريتي خولان وبني حشيش بمحافظة صنعاء، شرق صنعاء.