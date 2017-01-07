مصادر في صعدة: مقتل قياديين حوثيين في شبوة واختطاف شقيق الطالب المعتقل في روسيا

أكدت مصادر في صعدة مقتل القيادي في مليشيات الحوثي أبو يوسف عون مع مجموعة من مقاتليه في شبوة يوم أمس.

وقالت مصادر محلية في محافظة صعدة إن أسرته في منطقة الشعف فرن غيث بمديرية حيدان تلقت أمس نبأ مقتله مع مجموعة من المقاتلين في المواجهات الدائرة بمحافظة شبوة شرق اليمن.



كما تلقى سكان منطقة "عضاود" في مديرية حيدان أيضاً نبأ مقتل القيادي في جماعة الحوثي يحيى هريشة وهومسؤل بارز في لجنة التعبئة الحربية والتوجيه المعنوي التابع للجماعة.

من جانب آخر أكد سكان للمصدر أونلاين أن الحوثين اختطفوا أمس الجمعة صالح حمدان غسيس شقيق عبدالله حمدان غسيس الطالب المعتقل في روسيا بتهمة حيازه القات.

وأوضحت المصادر إلى أن مسلحين تابعين للجماعة داهموا منزل غسيس في مديريه رازح واقتادوه إلى جهة مجهولة.