مصدر: عملية عسكرية واسعة للقوات الحكومية ومقاتلات التحالف جنوب غرب البلاد

شنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم السبت، عملية عسكرية واسعة في الساحل الجنوبي الغربي لليمن، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع عسكرية في مناطق ذوباب والعمري والمنصورة، التابعة لمحافظة تعز، وإن الحوثيين ينسحبون من مواقع المواجهات.

وأضاف إن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا في المعارك والضربات الجوية.

وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية تسعى إلى السيطرة على الساحل الجنوبي الغربي لليمن والقريب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.